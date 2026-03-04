EE.UU. destaca colaboración con Ecuador para combate de narcotráfico en la región

El Comando del Sur, en un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, indicó que las acciones conjuntas, como las realizadas con Ecuador esta semana son "esenciales" para restablecer la seguridad y la estabilidad en la región.

La publicación fue acompañada con un mensaje del general Francis Donovan, jefe del comando, quien aseguró que es "momento que nuestros socios en el hemisferio occidental tomen medidas decisivas contra el flagelo de seguridad".

Esta semana una fuerza militar de ambos países atacaron diferentes objetivos del crimen organizado.

El Comando Sur publicó un video en el que luego de mostrar el despegue de un helicóptero se incluyen imágenes que parecen haber sido captadas desde el aire y con cámaras de visión nocturna, que muestran un sobrevuelo sobre un área en la que parecen desplazarse hombres armados.

Las acciones conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador fueron anunciadas dos semanas después de que el Comando Sur compartiera una serie de operativos similares realizados en Colombia, durante la visita del presidente, Gustavo Petro, en Washington.