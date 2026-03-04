El CAC-40 francés sube un 0,79 %, insuficiente para recuperarse de las dos últimas caídas

La plaza parisina, que ya cerró el lunes con una fuerte corrección (-2,17 %) seguida por la aún mayor del martes (-3,46 %), resultó aliviada, a pesar de que la inestabilidad en la región permanece.
La caída del precio del petróleo y las medidas anunciadas por Estados Unidos para blindar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz dieron cierta esperanza a los inversores.
Así, el CAC-40 terminó la jornada bursátil en los 8.167,73 enteros, con 28 valores en verde, uno sin cambios y 11 en rojo.
La siderúrgica ArcelorMittal subió el 5 %; seguida por el fabricante automovilístico Stellantis, que mejoró el 4,91 %; y la cadena de hoteles Accor, que se apreció el 4,31 %.
En rojo, destacaron la empresa de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-3,04 %) y la petrolera TotalEnergies (-1,82 %).