El Gobierno de Brasil regula un mecanismo de protección ante aumento de las importaciones

Las medidas de "salvaguarda" podrán ser aplicadas cuando las importaciones cubiertas por un acuerdo comercial con otro país aumenten tanto que puedan causar un "daño grave" a la industria brasileña, según el decreto.

En ese sentido, están pensadas para aplicarse en el ámbito de cualquier acuerdo firmado por Brasil, incluido el pacto entre el Mercosur y la Unión Europea, que fue ratificado hoy por el Congreso.

Antes de la implementación de las medidas, la Secretaría de Comercio Exterior llevará a cabo una investigación, que podrá ser iniciada de oficio o tras la presentación de un pedido por parte de la industria afectada.

Si la investigación concluye que hay una amenaza real a la producción doméstica, se podrán tomar acciones de protección tales como la suspensión de la eliminación arancelaria o el establecimiento de cuotas para las importaciones.

El decreto apunta que el Gobierno brasileño informará al socio comercial afectado sobre el inicio de la investigación, con el fin de celebrar consultas para tratar de resolver el problema.

El vicepresidente de Brasil y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, señaló en declaraciones citadas en un comunicado que el decreto garantiza "previsibilidad" en el proceso.

"Es el deber del Gobierno asegurar instrumentos transparentes y eficaces para proteger la producción nacional frente a situaciones excepcionales", apuntó.

Más allá del decreto, el Congreso brasileño aprobó el año pasado una ley de reciprocidad que otorga al Ejecutivo herramientas para responder con rapidez a la imposición de aranceles por parte de otro país.

La Comisión Europea, por su parte, también propuso a los estados miembros de la Unión Europea un mecanismo de salvaguarda ante eventuales subidas repentinas de las importaciones o caídas de precios domésticos provocados por el acuerdo con el Mercosur.