El Gobierno español transmite al embajador de EE.UU. su compromiso con la paz

La entrevista se produjo un mes después de que León fuera nombrado embajador, ya que las "apretadas" agendas de ambos no han permitido que la reunión se produjera antes, según un comunicado ministerial.

Acompañados por miembros de sus respectivos equipos, Robles y León hablaron coincidiendo con el actual conflicto en Oriente Medio, después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán y este país respondiera con misiles y drones a varios países de la región.

La reunión ocurrió también después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara el martes con imponer un embargo comercial a España por no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota, en el sur del país, en las operaciones militares contra Irán.

Durante el encuentro, Robles deseó al embajador León "éxito, en esta etapa marcada por situaciones muy complicadas y tiempos convulsos a lo largo y ancho de todo el planeta".

Al mismo tiempo, refrendó el compromiso de España y de sus Fuerzas Armadas con la paz, "como queda patente en las distintas misiones y despliegues bajo bandera OTAN, ONU o Unión Europea", señaló la ministra española.

"Ucrania, Gaza y ahora Oriente Medio evidencian la volatilidad de algo tan importante como la paz y la seguridad", continuó la titular de Defensa antes de alabar el papel de los militares españoles en "la defensa de esos valores" y "su profesionalidad y su empatía".

Igualmente, Robles reiteró la fiabilidad de España como socio de la Alianza Atlántica y el compromiso con la defensa de la paz, el ordenamiento jurídico internacional y los derechos humanos.