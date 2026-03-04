El ministro de Exteriores israelí felicita a Honduras por retirarse del Grupo de la Haya

"Felicito al presidente de Honduras, Nasry Asfura, por su decisión de retirarse del Grupo de La Haya. Un paso de principios contra el mal en el ámbito internacional", recoge su mensaje publicado en X.

"Israel valora esta postura moral y su fuerte amistad con Honduras", concluyó el ministro.

El Gobierno de Honduras anunció este martes su salida de esta entidad, liderada por Colombia y Sudáfrica, alegando querer mantener una política exterior "soberana, autónoma y equilibrada".

Pese a su salida, Honduras reafirmó "su compromiso irrestricto" con el derecho internacional humanitario y la protección de civiles en conflictos armados, y el pleno respeto a los derechos humanos.

El Grupo de La Haya fue creado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria causada por Israel en la Franja de Gaza, y aboga por imponer sanciones internacionales contra Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu.