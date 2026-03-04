El Nikkei se desploma casi un 4 % por la incertidumbre energética ante la escalada bélica

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restaba 2.188,94 puntos, un 3,89 %, hasta ubicarse en 54.090,11 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, caía además un 4,25 %, o 160,21 puntos, hasta situarse en 3.611,96 unidades.

El miedo a que un posible alza en los precios de la energía ralentice la economía japonesa impulsó las ventas de los inversores, con fuertes caídas en el sector tecnológico, el financiero y el energético, entre otros.

En semiconductores, la firma Tokyo Electron bajaba un 4,55 %, Advantest caía un 5 % y Disco se dejaba un 4,57 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, perdía además un 5,26 %, y sus competidores SMBC y Mizuho bajaban un 7,61 % y un 5,43 %, respectivamente.

Las navieras Mitsui O.S.K. Lines (-3,41 %), Nippon Yusen (-4,59 %) y Kawasaki Kisen Kaisha (-3,46 %) también caían, mientras la energética TEPCO se dejaba un 2,21 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, además, se desplomaba un 7,31 %, aunque la firma de electrónica y entretenimiento Sony subía un 0,68 % y la empresa de videojuegos Nintendo se revalorizaba un 0,83 %.