El Partido Socialista francés también respalda a Sánchez frente a las presiones de Trump

"Frente a las presiones y a las lógicas de poder, mostramos nuestro total apoyo al Gobierno español", indicó el PS en sus redes sociales, acompañado de una imagen del jefe del Gobierno español con el mensaje: "Apoyo a Pedro Sánchez".

Agregó que "la Unión Europea debe permanecer unida, defender su soberanía y hacer respetar el derecho internacional".

El mensaje del PS se produce poco después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, telefoneara a Sánchez para "expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España", según informaron a EFE fuentes del Elíseo.

Trump sugirió la víspera la posibilidad de cortar el comercio con España debido a la postura del Ejecutivo español frente al actual conflicto internacional en Oriente Medio.

Por su parte, el presidente del Gobierno español compareció este miércoles ante la prensa para reafirmar la postura de su gabinete ante la crisis y resumió la posición de su Gobierno en cuatro palabras: "No a la guerra".