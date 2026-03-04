El presidente iraní agradece a España su oposición a la guerra contra su país

"España ha actuado de manera responsable al oponerse a las violaciones de derechos humanos y a la agresión militar de la coalición sionista‑estadounidense contra países como Irán, lo que demuestra que todavía hay ética y conciencias despiertas en Occidente", dijo en X

En esa misma red social añadió que reconoce y valora la postura de las autoridades españolas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este miércoles que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la actual guerra en Oriente Medio, "solo por el miedo a las represalias de alguno", en alusión a las amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, de cortar el comercio con el país por su posición ante el conflicto.

El Ejecutivo también se ha negado al uso de las bases militares españolas de Rota y Morón, de utilización conjunta con Estados Unidos, para la guerra de Irán.

Esta posición le ha valido las amenazas del líder republicano estadounidense, pero también mensajes de apoyo por parte de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia.