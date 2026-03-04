El Reino unido no se unirá a una guerra contra Irán si no hay "base legal y plan viable"

En su comparecencia semanal ante la Cámara de los Comunes, Starmer dijo que su posición no ha cambiado respecto al sábado, cuando denegó la petición de EE.UU. de usar bases militares británicas para atacar a la nación persa, a la que acusa de intensificar su programa nuclear.

Sin embargo, el domingo, cuando Teherán respondió a la ofensiva con bombardeos en toda la región del Golfo, el líder laborista autorizó el uso de las bases para disparar contra objetivos militares iraníes con "propósitos defensivos", a fin de proteger a los ciudadanos británicos en la zona.

"Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era que el Reino Unido se uniera a una guerra a menos que estuviera convencido de que hubiera una base legal y un plan pensado y viable. Esa sigue siendo mi postura", afirmó, al ser preguntado por la oposición por qué la Real Fuerza Aérea (RAF) británica no participa en operaciones de ataque en lugar de dejar esa labor a los aliados.

Starmer fue criticado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que "no estaba contento" con su decisión de impedir inicialmente el uso de la base militar en la isla Diego García, en el océano Índico, lo que implicó que los aviones estadounidenses "tuvieran que volar muchas más horas".

Trump también dijo que el primer ministro "no es (Winston) Churchill", en alusión al jefe de Gobierno conservador que lideró el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

Como parte de las operaciones de defensa, el Gobierno británico anunció también ayer el envío a Chipre de un destructor y de helicópteros Wildcat con capacidades antidrones para proteger al personal británico destinado a la base Akrotiri de ese país, que fue atacada el lunes por un dron iraní.

Starmer dijo a los diputados que la situación en Oriente Medio "sigue siendo grave y volátil" y que la protección de los ciudadanos británicos es la prioridad.

Recordó que esta noche saldrá de Omán el primer vuelo chárter para repatriar a los nacionales y otros dos en los próximos días, a lo que se suman varios vuelos comerciales aún operativos, que el martes ya trajeron al Reino Unido a un millar de personas.