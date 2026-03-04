El Senado de EEUU prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra

La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine y que tiene pocos visos de prosperar porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas, quiere forzar el final de la intervención y obligar a Trump a pedir la autorización del Congreso, que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra a otro país.

La votación de la medida está en el orden del día del Senado para este miércoles y pide "retirar" a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las "hostilidades" contra Irán "que no hayan sido autorizadas por el Congreso".

Tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado sábado, los líderes demócratas del Congreso pidieron votar esta semana una resolución para evitar que Trump entre en guerra con Irán sin el aval del Legislativo.

La oposición acusa a la Administración republicana de no haber informado debidamente a los legisladores sobre la operación y de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Además, senadores demócratas advirtieron este martes de que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel.

"Tengo más miedo que nunca", dijo el senador demócrata Richard Blumenthal al confirmar que el Gobierno les comunicó que no descartan el envío de tropas terrestres a Irán.