El Senado español condena la deportación de miles de niños ucranianos a Rusia

"El Senado de España exige que de manera incondicional se ponga fin a esas prácticas", indica la declaración, firmada por todos los grupos parlamentarios después de que la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, visitara al presidente de la cámara alta española, Pedro Rollán, hace dos semanas.

Según el texto, "los menores viven aterrorizados" y son "sometidos a programas de entrenamiento paramilitar", y añade que estos crímenes de guerra ya han sido denunciados por la Corte Penal Internacional, la Asamblea General de la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La ministra adjunta de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, dijo en diciembre pasado en la ONU que al menos 20.000 niños ucranianos había sido deportados por Rusia.

En los últimos tres días, al cumplirse cuatro años de la invasión rusa de Ucrania, el Senado español ha iluminado de noche su fachada histórica con focos de luz azul y amarilla, los colores de la bandera ucraniana, en recuerdo de las víctimas de la guerra.