El Sudeste Asiático pide respeto al derecho internacional ante escalada en Oriente Medio

"Estos ataques intensifican la tensión en Oriente Medio y representan una grave amenaza para la vida y la seguridad de los civiles, así como para la paz y la estabilidad regionales y mundiales. Instamos a todos los países a que respeten el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas", apunta el comunicado firmado por los ministros de Exteriores del bloque.

En esta nueva guerra, con apoyo de EE.UU. e iniciada el pasado sábado, Israel asegura haber realizado unas 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 municiones contra Irán, según datos de ayer; más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025.

Mientras, Teherán ha respondido con ataques contra Israel, así como países aliados de Estados Unidos en la región y que albergan sus bases militares, como Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años.

La Media Luna Roja iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y hoy aún no la ha actualizado.

Entre los muertos se encuentra el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y varios altos cargos del Gobierno.