Emmanuel Carrère ve "valiente" y "realista" la posición de España sobre la guerra en Irán

"España y vuestro presidente demuestran un espíritu de resistencia mucho más realista que los rodeos o el alineamiento de otros países europeos", dijo este miércoles en un encuentro con un grupo reducido de periodistas con motivo de la presentación en España de su novela 'Koljós' (Anagrama).

"Todos sabemos que Trump es muy cambiante, sus amenazas de un día puede olvidarlas al día siguiente", agregó a propósito de las amenazas del presidente de EE.UU. de cortar las relaciones comerciales con España por su oposición a esa guerra. "España es valiente", precisó el autor de obras como 'El adversario', 'Limonov' o 'Una novela rusa'.

En 'Koljós', ganadora del Premio Médicis y finalista del Goncourt, Carrère ahonda en la exploración familiar de sus antepasados, una historia entrelazada con algunos de los grandes conflictos del siglo XX, que va de Tiflis a París y de la Rusia previa a la revolución bolchevique a la guerra de Ucrania actual.

La gran protagonista es su madre, la historiadora experta en Rusia y académica Hélène Carrère, cuya muerte en 2023 contó con un funeral de Estado presidido por Emmanuel Macron e impulsó a su hijo a revisar la colección de archivos, cartas y fotografías atesorados a lo largo de su vida por su padre, el hombre a la sombra.

"Mi madre quería confiar en Rusia, deseaba que se acercara a Europa, a la democracia, a nuestros valores", indicó. "Ese deseo la cegó, no quiso ver que no era hacía allí adonde Rusia se dirigía en absoluto".

En cuanto a su propia visión, Carrère considera que "Rusia desprecia, envidia y detesta a Europa" y que "la democracia es un valor negativo" para el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Para Putin, Europa es el enemigo; se trata de aplastarla y estará muy contento, porque ha encontrado que, en el fondo, Trump desea lo mismo, así que pueden entenderse en este terreno", explicó.

Reconoce, con todo, que si pudiera observar de cerca y escribir sobre un personaje, Trump sería muy interesante. "Es un sujeto prodigioso, no hemos visto nada igual prácticamente en la Historia, pero por otro lado, se ha escrito ya mucho sobre él".

El año pasado, Carrère siguió a Macron en la cumbre del G7 en Canadá para hacer un reportaje. "Me pareció fascinante ver cómo todos esos jefes de Estado estaban paralizados por Trump, pendientes de cuál sería su actitud ese día: él es verdaderamente un personaje digno de Philip K. Dick, desmesurado".

Carrère se considera ante todo periodista sobre el terreno, de crónica y reportaje. Su anterior novela, 'V13', se centró en el juicio por el atentado yihadista en la sala Bataclan en 2015. "No veo una gran diferencia entre mi trabajo como periodista y como escritor", dice.

Pero distingue dos "familias" de periodistas, los que se dedican al análisis, la tribuna, el editorial, y los que reportean sobre el terreno. "Pertenezco sin duda a los segundos, no me siento con capacidad ni autoridad para escribir editoriales o exhibir ningún magisterio intelectual. Soy demasiado fluctuante. Creo que si tengo alguna capacidad, es la de la observación", detalla.

Si 'Una novela rusa', donde hablaba de su abuelo colaboracionista, le valió un enfrentamiento con su madre -a la que describe en el libro con una frase de Disraeli, "never complain, never explain" (nunca te quejes, nunca des explicaciones)-, 'Koljós' supone de algún modo la reconciliación.

"Hay cosas en este libro que no le habrían gustado, la exhibición de la vida privada le inspiraba una gran hostilidad, pero creo que habría sentido el amor y la admiración que me inspiran y habría entendido que un retrato justo y realista requiere luces y sombras".