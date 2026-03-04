Empresa operadora empieza acciones para reparar fuga de gas en la Amazonía de Perú

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señaló, en un comunicado difundido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que el personal de TGP ya "se encuentra desplegado" en la zona del distrito selvático cusqueño de Megantoni donde se produjo el incidente.

Los especialistas están "ejecutando acciones para garantizar las condiciones de seguridad para dar inicio a la reparación que permita restituir el servicio de transporte por ductos, así como realizar las reparaciones o cambios en la infraestructura dañada", añadió.

El equipo técnico de Osinergmin también llegó a la zona para fiscalizar que "se ejecuten las actividades con seguridad de acuerdo a la normativa vigente" y para verificar las acciones del operador, así determinar la causa de la deflagración.

El comunicado enfatizó que si se identifican incumplimientos en las disposiciones técnicas o de seguridad "se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes" contra la empresa.

En ese sentido, el Osinergmin aseguró que mantiene "la supervisión permanente en el área para garantizar que las actividades del concesionario sean llevadas a cabo con seguridad y garanticen la restitución del servicio con oportunidad".

Tras la fuga y deflagración de gas del yacimiento de Camisea el Gobierno de Perú ordenó la restricción en la venta de GNV a los vehículos particulares en Lima, una situación que puede afectar a 1,3 millones de personas en la capital peruana, según alertó el martes la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el lunes en emergencia el suministro de gas natural para que se pueda ejecutar "con la mayor celeridad, los trabajos técnicos necesarios", mientras que TGP informó que activó su plan de respuesta y suspendió temporalmente el transporte de gas en el tramo afectado para controlar la emergencia.

A su turno, la empresa distribuidora Cálidda confirmó la restricción de la venta de gas para vehículos particulares en Lima, lo que este lunes provocó largas filas de coches en gasolineras en la capital peruana, donde los chóferes y taxistas se quejaron del elevado precio de la gasolina y el gas licuado de petróleo (GLP).

Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, también aseguró el martes que aún no se podían determinar las causas del incidentes porque la fuga y deflagración de gas seguía activa. Por lo tanto, el Estado ha puesto los recursos aéreos necesarios para facilitar el traslado de personal técnico, maquinaria especializada y equipos hacia la zona de intervención.

"Podemos racionar para prolongar 14 o 15 días, que es la fecha máxima que ha puesto TGP, por unos días más, obviamente que si esto se prolonga sí van a haber problemas" en el suministro del gas, alertó Alfaro.