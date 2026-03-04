España impulsa la creación de organismo iberoamericano para reducir el riesgo de desastres

Así lo ha indicado este miércoles un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, cuya subsecretaria, Susana Crisóstomo, y la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, encabezarán una delegación española que asistirá este jueves a una reunión de alto nivel en Antigua (Guatemala).

Será allí, según explica la nota, donde sentarán las bases para la próxima creación de la llamada Red Iberoamericana de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres, proyecto impulsado por este país.

La iniciativa supone "una oportunidad inmejorable que marcará el rumbo de la protección civil iberoamericana en las próximas décadas", según ha destacado Crisóstomo.

Ha dicho, además, que se trata de un proyecto que "nace desde la diversidad, pero con una convicción compartida: ningún país se protege solo y todos somos más fuertes cuando actuamos juntos".

Por su parte, Barcones ha defendido que "Iberoamérica no puede permitirse un desastre más sin una respuesta coordinada", al destacar la conveniencia de la creación de esta red que "no es una utopía sino una necesidad urgente y, por primera vez, una posibilidad real".

Además de la delegación española, serán miembros fundacionales de la nueva red las diferentes instituciones representativas de protección civil de 21 países iberoamericanos, apunta la nota.

Esta iniciativa internacional busca dar respuesta, según explica el Ministerio, a la "necesidad de dotar al espacio iberoamericano de una plataforma integral, permanente y provista de una arquitectura de gobernanza clara de respuesta a las emergencias, de la que actualmente carece".

El objetivo es fortalecer la colaboración y coordinación institucional entre países iberoamericanos en materia de protección civil y reducción de desastres naturales y facilitar el acceso a fondos de cooperación para optimizar la movilización de recursos.

También ambiciona fomentar la articulación sinérgica con otras redes temáticamente relacionadas, como las vinculadas al impacto del cambio climático o al uso y distribución de recursos hídricos.

Entre los acuerdos que debatirá el citado encuentro figura el acta de pactos políticos que oficializará la voluntad de constitución de la red y el modelo de gobierno, para lo que se crearán dos grupos de trabajo: uno para la gobernanza de la red y otro de Alineamientos Estratégicos.

Según la secretaria para la Cooperación Iberoamericana de SEGIB, Lorena Larios, "la cooperación iberoamericana avanza en un espacio fundamental para construir soluciones conjuntas ante un panorama de riesgos que nos atañe a los 22 países de la región y en el cual compartir experiencias, lecciones aprendidas y soluciones conjuntas es necesario para beneficio de todas las personas que la habitan".