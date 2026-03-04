España inicia el año con nuevo récord de turistas extranjeros: 5,13 millones en enero

Según publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), se mantiene la tónica observada desde hace dos años, por la que el gasto sube por encima de las llegadas, reflejo de lo que en el sector consideran una mayor calidad del turismo.

Después del cierre de 2025 en máximos, con 96,7 millones de turistas extranjeros en España y un gasto de 134.712 millones de euros, las tasas de crecimiento en las llegadas van moderándose, pero siguen en positivo, en un año en que el sector espera la consolidación de los fuertes aumentos tras la pandemia.

Reino Unido mantiene su posición como primer emisor (con casi 900.000 turistas, 3,3 % más que en enero precedente) y el destino principal son las islas Canarias (Atlántico), en su temporada alta, con 1,43 millones de llegadas (5 % más).

Sin embargo, los turistas llegados desde Alemania, segundo mercado emisor, bajaron el 2 %, hasta 527.327, y con más intensidad los de Francia, tercer mercado, con un recorte sobre un año antes del 19,5 %, hasta 517.800 entradas.

Los aumentos más destacados en enero fueron los de las llegadas desde Portugal, un 20,3 % y suman casi 185.000, y de América (salvo Estados Unidos), con un avance del 13,1 %.

Las entradas desde EE.UU. rozaron las 200.000, el 3,2 % sobre un año antes.

Canarias fue la región más visitada, mientras que las cifras de las Islas Baleares (Mediterráneo) consignan una caída del 8,8 %.

Respecto al gasto, hay un incremento total, el 9,3 %, el mayor desde abril de 2025, con un gasto medio por turista que se situó en 1.522 euros, el 8 % más que en enero de 2025.

Reino Unido es también el primer país por nivel de gasto, con casi el 14 % del total, seguido de Alemania (10,6 %) y los países nórdicos (7 %).

No obstante, el gasto de los turistas británicos disminuyó un 1,7 % en tasa anual y el de los nórdicos un 7,5 %, mientras que el de los alemanes aumentó el 4,4 %.

Canarias también es el destino español con mayor peso en el gasto de los turistas este pasado enero (con el 28,7 % del total), seguido de Madrid (20,6 %).