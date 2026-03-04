España responde que quien pone en riesgo a los estadounidense es el Gobierno de EE.UU.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, respondió así al ser preguntado por Bessent, quien dijo que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo "inaceptable" y que esa postura pone "vidas estadounidenses en riesgo".

En una entrevista en la televisión pública (TVE) recogida por EFE, Puente incidió en que ya hay soldados estadounidenses que han perdido la vida en la guerra de Irán en unos pocos días, por lo que consideró que no hay correlación con la decisión "libre y soberana" de España de no participar y "no brindar" su territorio para las operaciones bélicas.

"Es una decisión soberana que no causa ni evita muertes de los ciudadanos americanos que se vayan a ver envueltos en este conflicto", que, insistió Puente, España no comparte ni cree justificado.

En su opinión, lo que habría que hacer es "desescalar, sentarse, negociar y buscar una salida"; y "sustituir las bombas y las armas por el diálogo, la concertación y sentar en la mesa, incluso, a la comunidad internacional", subrayó.

"Eso es lo lógico", añadió, tras lo reiteró que "quien utiliza armas y expone a sus propios ciudadanos a la muerte no es el Gobierno de España, es el Gobierno de Estados Unidos".