España y EE.UU. protagonizan otro desencuentro sobre la cooperación militar contra Irán

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, rechazó "tajantemente" que España haya acordado colaborar con las fuerzas de EE.UU. en las operaciones contra Irán, algo que había asegurado muy poco antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma", afirmó en una entrevista radiofónica recogida por EFE.

Leavitt había dicho poco antes en una rueda de prensa que, en las últimas horas, España había "acordado cooperar con el Ejército estadounidense", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono empleara sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

"No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", aseguró Albares, quien insistió en que no tiene "ninguna gana" ni "casi tiempo" para especular sobre a qué responde lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca.

Albares reiteró el "No a la guerra" defendido de forma "clara y contundente" por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su "valiente" declaración institucional de este miércoles por la mañana, una posición que, según destacó, han respaldado "muchos colegas europeos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El desencuentro entre Madrid y Washington se plasmó también en otra serie de declaraciones y respuestas entre el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el ministro español de Transportes, Óscar Puente.

Bessent había dicho que la negativa de España a que las bases de Morón y Rota sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo "inaceptable" y que esa postura pone "vidas estadounidenses en riesgo".

Por su parte, Puente respondió que "quien pone en riesgo la vida de los estadounidenses es quien los lleva a una guerra injustificada" y, por tanto, es el Gobierno de EE.UU., no el de España.

En una entrevista en la televisión pública (TVE), Puente consideró que no hay correlación entre la decisión "libre y soberana" de España de no participar y "no brindar" su territorio para las operaciones bélicas con las bajas registradas entre las filas estadounidenses en la guerra de Irán.

"Es una decisión soberana que no causa ni evita muertes de los ciudadanos americanos que se vayan a ver envueltos en este conflicto", que, insistió el ministro, España no comparte ni cree justificado.

Estas diferencias dialécticas llegan después de que Trump amenazara el martes con cortar todos los lazos comerciales con España por su falta de apoyo en la campaña militar contra Irán.

Sánchez respondió hoy con una declaración institucional en la que reiteró que su Gobierno rechaza esta guerra, algo que coincide con el sentir mayoritario de la población española, y recalcó que, aunque no apoya el régimen de los ayatolás, no quiere ser "cómplice de algo malo para el mundo".