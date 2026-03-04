Exgobernador Roy Cooper lograría nominación demócrata para Senado por Carolina del Norte

Tanto Cooper como Whatley ganan con bastante margen en las proyecciones de las elecciones primarias de cada partido en Carolina del Norte, que junto con Texas y Arkansas, abren el año electoral de medio término, que el Gobierno del presidente Donald Trump se ha empeñado en ganar para poder continuar con su agenda.

Cooper representa una de las mejores apuestas demócratas, para poder cambiar de color el puesto ocupado por el senador republicano Thom Tillis, que no buscó su reelección tras desacuerdos con el mandatario estadounidense.

El aspirante demócrata es una cara conocida de los votantes de ese estado, fue gobernador de Carolina del Norte dos veces (2016-2024) con índices de aprobación que se mantuvieron relativamente fuertes durante su mandato. También fue fiscal general del estado, siendo reelegido tres veces.

Pero Whatley no será un contrincante fácil. El republicano tiene un gran respaldo de Trump, tras presidir el comité nacional del partido durante su campaña presidencial en 2024. Además, Carolina del Norte es un estado donde el presidente ganó en las tres últimas elecciones presidenciales.

Los votantes también eligieron a los aspirantes por cada partido a la Cámara de Representantes, que este año tiene un nuevo mapa congresional, aprobado el año pasado por la Legislatura estatal, dominada por los republicanos.

No obstante, el costo de vida ha impactado en el apoyo de los votantes al partido de Trump, que también ha visto un descenso en su popularidad.

Las elecciones de este martes en ese estado han estado marcadas también por quejas de votantes que recibieron una carta de funcionarios electorales indicando que su registro de votante carecía de cierta información de identificación requerida.

En Arkansas también se realizaron primarias, en un estado donde los republicanos son mayoría tanto en la Legislatura estatal como en los puestos al Congreso estadounidense, los resultados se concentran en observar si los candidatos ultraconservadores siguen ganando terreno.