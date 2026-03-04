Fallece Song Ping, veterano dirigente del Partido Comunista Chino, a los 109 años

El obituario publicado por ese medio lo describe como un "excelente miembro del Partido Comunista de China", un "combatiente comunista leal y probado durante mucho tiempo" y un "destacado revolucionario proletario y dirigente sobresaliente del Partido y del Estado".

Según Xinhua, Song murió en la tarde del miércoles en Pekín debido a una enfermedad, sin dar más detalles al respecto.

Nacido en 1917, Song perteneció a la llamada segunda generación de liderazgo del PCCh, vinculada al periodo de reformas impulsado por Deng Xiaoping tras la muerte de Mao Zedong.

A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos en el aparato del partido y del Estado.

Entre 1989, poco después de las protestas y la represión de la plaza de Tiananmen, y 1992, formó parte del Comité Permanente del Politburó, el órgano que concentra el poder del partido gobernante en China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Song siguió siendo una figura simbólica dentro del partido incluso a una edad muy avanzada.

Durante el XX Congreso del PCCh, celebrado en 2022, acudió a algunas de las sesiones pese a tener más de un siglo de vida, una presencia que llamó la atención de numerosos internautas chinos.