Fallece Song Ping, veterano dirigente del Partido Comunista Chino, a los 109 años

El obituario publicado por ese medio lo describe como un "excelente miembro del Partido Comunista de China", un "combatiente comunista leal y probado durante mucho tiempo" y un "destacado revolucionario proletario y dirigente sobresaliente del Partido y del Estado".
Según Xinhua, Song murió en la tarde del miércoles en Pekín debido a una enfermedad, sin dar más detalles al respecto.
Nacido en 1917, Song perteneció a la llamada segunda generación de liderazgo del PCCh, vinculada al periodo de reformas impulsado por Deng Xiaoping tras la muerte de Mao Zedong.
A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos en el aparato del partido y del Estado.
Entre 1989, poco después de las protestas y la represión de la plaza de Tiananmen, y 1992, formó parte del Comité Permanente del Politburó, el órgano que concentra el poder del partido gobernante en China.
Song siguió siendo una figura simbólica dentro del partido incluso a una edad muy avanzada.
Durante el XX Congreso del PCCh, celebrado en 2022, acudió a algunas de las sesiones pese a tener más de un siglo de vida, una presencia que llamó la atención de numerosos internautas chinos.