Finlandia fletará un primer avión chárter desde Omán para finlandeses en Oriente Medio

El ministerio señaló en un comunicado que este avión saldrá desde Mascate, la capital de Omán, para facilitar la repatriación tanto de los ciudadanos finlandeses como de los extranjeros con residencia permanente en el país nórdico, especialmente los que se encuentran actualmente en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Quienes deseen regresar a Finlandia en este vuelo deberán abonar alrededor de 2.300 euros por billete y costearse personalmente el transporte hasta el aeropuerto de Mascate, según el comunicado.

"Los finlandeses interesados ​​pueden adquirir un asiento en este vuelo autofinanciado. El precio se ha visto afectado especialmente por el aumento de los precios de los seguros", señaló en la red social X la ministra de Exteriores, Elina Valtonen.

Según Valtonen, su ministerio ha enviado una misión consular al Golfo Pérsico para apoyar el asesoramiento y la asistencia finlandesa sobre el terreno, inicialmente en los Emiratos Árabes Unidos.

"El objetivo es reforzar nuestra presencia en la región y garantizar que los finlandeses reciban la orientación y el apoyo que necesitan lo antes posible", afirmó.

El ministerio afirmó, asimismo, que aunque las aerolíneas y las agencias de viajes son las principales responsables de sus propios clientes, el Gobierno finlandés ayudará a los ciudadanos que deseen abandonar países de Oriente Medio siempre que sea posible, aunque por el momento no hay previstos más vuelos de repatriación.

El Ejecutivo finlandés desconoce la cifra exacta de ciudadanos de esta nacionalidad que se encuentran actualmente en la región, pero calcula que más de 3.000 han notificado al Ministerio de Exteriores su presencia en países de Oriente Medio, sobre todo en EAU.