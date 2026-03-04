FundéuRAE: “papilomavirus”, no “papiloma virus”

En los medios de comunicación pueden leerse frases como “En el Ecuador se inmunizará contra el Papiloma Virus Humano (HPV) únicamente a niñas y niños de nueve años”, “Niños nacidos en 2011 pueden vacunarse sin cita en Córdoba frente al papiloma virus” o “¿Quién es la científica mexicana que logró eliminar el Papiloma Virus Humano (HPV)?”.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de términos médicos”, para referirse a este virus son adecuadas las denominaciones “papilomavirus humano” (no “papiloma virus”, en dos palabras) y “virus del papiloma humano”. En ocasiones, también se llama, de manera abreviada, “virus del papiloma”, como indica esta misma obra, o “papilomavirus” (también en una sola palabra).

Además, según la “Ortografía de la lengua española”, los nombres de las enfermedades y sus agentes se escriben enteramente en minúscula (salvo que incluyan un nombre propio). Las siglas, en cambio, sí se escriben con mayúsculas: “VPH”, que corresponde a “virus del papiloma humano”, mejor que la inglesa “HPV”.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir “En el Ecuador se inmunizará contra el papilomavirus humano (VPH) únicamente a niñas y niños de nueve años”, “Niños nacidos en 2011 pueden vacunarse sin cita en Córdoba frente al papilomavirus” y “¿Quién es la científica mexicana que logró eliminar el papilomavirus humano (VPH)?”.

