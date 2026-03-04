Gobierno portugués plantea un posible descuento extraordinario al precio de combustibles

Así lo indicó Montenegro en el Parlamento, donde respondió a preguntas de los diputados en el debate quincenal de control al Gobierno, en una sesión marcada por el conflicto en la región.

En este sentido, afirmó que se ha celebrado una reunión interministerial para analizar el impacto económico y "anticipar algunos riesgos", así como plantear algunas medidas de respuesta.

"Estamos en condiciones de afirmar que uno de esos efectos puede ser el aumento del precio de los combustibles y si se produce una subida del precio de la gasolina y el gasóleo superior a 10 céntimos con respecto al valor de esta semana, el Gobierno introducirá un descuento extraordinario y temporal" del Impuesto sobre Productos Petroleros y Energéticos (ISP, por sus siglas en portugués), dijo.

Esta rebaja sería "para compensar el incremento de los ingresos por IVA, devolviendo todo ese incremento a los portugueses y a las empresas", en palabras del primer ministro.

La situación en Oriente Medio a raíz de la ofensiva iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, a las que Teherán ha respondido atacando enclaves militares de los aliados en la región, ha generado volatilidad en los mercados internacionales, particularmente en los precios del petróleo y el gas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Irán es uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas, por donde transita alrededor del 20 % del crudo mundial.