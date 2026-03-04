Haití presenta un nuevo Gobierno de transición para encarar crisis y organizar elecciones

Esta remodelación se produce casi un mes después de que el actual primer ministro asumiera en solitario la gobernanza del país, tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el pasado 7 de febrero. Y una semana después de la firma por parte de los partidos y agrupaciones políticas del Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones.

El jefe del Gobierno reafirmó que la acción gubernamental se articulará en torno a la seguridad, la recuperación económica y social y la organización de elecciones, anunció este martes en la noche en una comparecencia.

Haití celebró sus últimos comicios entre 2015 y 2016, durante un período de transición que culminó con la elección de Jovenel Moïse, quien asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021, meses después de que el Consejo Superior del Poder Judicial diera por terminado su mandato.

En el nuevo Gobierno de transición, con once ministros nuevos y seis ratificados, figuran Serge Gabriel Collin, nombrado ministro de Economía; Sandra Paulémon, ministra de Planificación, y Raina Forbin, al frente de Asuntos Exteriores.

El antiguo director de la Policía Nacional, Mario Andrésol, asume como ministro de Defensa, mientras que Marcelin Aubourg asume la cartera de Agricultura.

El Ministerio de Asuntos Sociales está a cargo de Marc Elie Nelson, y el de Medio Ambiente lo asume Valery Fils-Aimé, mientras que Emmanuel Ménard adopta el mando del Ministerio de Cultura; Stéphanie Smith asume como líder de Turismo, Pythagore Dumas del Ministerio de Deportes y Vijonet Demero del Ministerio de Educación.

Se mantienen en el Gobierno los ministros del Interior, Paul Antoine Bien-Aimé; de Justicia, Patrick Pelissier; de Sanidad, Bertrand Sinal; de la Condición Femenina, Pédrica Saint Jean; de Comercio, James Monazard, y de los Haitianos Residentes en el Extranjero, Kathia Verdier.

Además, en esta remodelación, Sharina Lochard fue nombrada como secretaria de Estado de Colectividades Territoriales y Jean Willio Patrick Chrispin, secretario de Estado de Comunicación.

El primer ministro elogió "el sentido del compromiso y el espíritu de superación de los miembros del Gobierno saliente, que han trabajado en un contexto de crisis particularmente difícil, dando prioridad al interés superior de la nación haitiana".

Fils-Aimé insistió también en la necesidad de pasar decididamente a la acción. "Se acabó el tiempo de los discursos bonitos", declaró, e instó a los nuevos ministros a adoptar una gestión "sana, rigurosa y transparente de los recursos públicos".

Precisó que se deberán reforzar las capacidades operativas de la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití y la Fuerza de Represión de Pandillas para recuperar el control total de las zonas bajo el dominio de los grupos criminales y restablecer de forma duradera la autoridad del Estado.

A nivel económico, señaló que el nuevo ejecutivo deberá poner en marcha medidas concretas después de dialogar con representantes del sector privado y socios financieros, así como acompañar a agricultores y empresarios, reactivar la producción nacional y crear un clima propicio para la inversión, en particular la extranjera.

Asimismo, tendrá que establecer los mecanismos institucionales, logísticos y de seguridad necesarios para la organización de elecciones "libres, honestas y creíbles", con vistas a la renovación del personal político y al restablecimiento completo del orden constitucional.

En su comparecencia, también hizo un llamamiento al compromiso ciudadano para la construcción de un Haití próspero, basado en la unidad, la solidaridad y la paz; al tiempo que agradeció el apoyo de socios internacionales para solucionar la crisis que vive el país.