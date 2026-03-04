Hombros estructurados y estampados para el próximo invierno en la pasarela parisiense

Balmain y Stella McCartney son un claro ejemplo, al incidir en aportar cierta rigidez en la parte superior de piezas fundamentales, a la hora de imaginar su colección. Un buen número de chaquetas y vestidos daban fe de ello en la tercera jornada de la semana de la moda prêt-à-porter para mujer.

Además, en el caso de McCartney, las pieles de pelo ficticio -las que no son de origen animal, algo que rechaza desde sus orígenes la casa de la hija del ex-Beatle, presente en el desfile- se imponen igualmente, en abrigos, estolas y como detalles en otro tipo de prendas. Una tendencia que llegó hace tiempo para quedarse.

Ambas firmas han apostado por creaciones femeninas y bien construidas, de aspecto clásico un buen número de ellas, lo que vuelve a dejar patente el interés de los creadores de moda por proponer prendas también llamadas básicos de fondo de armario.

En Balmain se trataba de la primera colección de Antonin Tron, que acaba de sustituir a Olivier Rousteing, quien pasó casi tres lustros en el seno de la firma que fundara en 1945 el creador Pierre Balmain (1914-1982).

La mujer de la era Tron apuesta por la elegancia y la sofisticación, con propuestas más pragmáticas que las de la etapa Rousteing y donde no faltan drapeados; mientras que la de McCartney hace un guiño a principios de 1990, con pantalones 'fuseaux'.

En el terreno de los estampados, Dries Van Noten vuelve a dar una lección, de la mano de su director creativo Julian Klausner. De los sesenta conjuntos presentados, los florales, de cuadros y hasta pixelados han sido muy numerosos, reinando además el color, algo que siempre es bienvenido en los grises días otoñales.

Por otro lado, el diseñador galo nacido en Colombia Haider Ackermann ha presentado sus propuestas para la casa Tom Ford, creada hace poco más de dos décadas por el texano del mismo nombre.

Una sastrería impecable, con propuestas masculinas y femeninas, y donde no faltaba la raya diplomática en trajes ni la corbata, para llevar sin chaqueta, de un modo informal. Además, en el pase de Tom Ford ha participado la maniquí española Laura Ponte, a quien Chanel solicitó en enero para su alta costura.

La jornada de hoy la cierra el desfile de Pieter Mulier para la firma Alaïa. Se trata de la última colección del belga, que pasa a ocuparse a partir de ahora de la dirección creativa de Versace.