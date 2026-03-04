HRW insta a gobiernos a imponer más sanciones a Ruanda por apoyo al grupo rebelde M23

En un comunicado difundido este miércoles, HRW afirmó que otros países deberían seguir el ejemplo de las medidas anunciadas este lunes por Estados Unidos e imponer "sanciones selectivas" a más líderes del M23 y militares o funcionarios ruandeses, así como a "cualquier funcionario congoleño o grupo aliado cuyas acciones supongan un riesgo para la población civil".

Según la organización, "es necesaria una presión multilateral sostenida sobre todas las partes en conflicto para garantizar que la población civil esté adecuadamente protegida y tenga acceso a la ayuda humanitaria".

"EE.UU. y otros gobiernos deberían ir más allá de las sanciones y exigir la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional en este del Congo", señaló Nicole Widdersheim, subdirectora para Washington de HRW.

HRW alertó además de que las nuevas medidas estadounidenses podrían tener consecuencias para las instituciones que colaboran con el Ejército ruandés, incluyendo la UE y su financiación para las operaciones conjuntas que llevan a cabo las Fuerzas Armadas ruandesas en el norte de Mozambique, golpeado por el yihadismo.

En marzo de 2025, el Consejo de la UE anunció sanciones contra nueve personas, incluyendo dirigentes del M23 y de las Fuerzas de Defensa de Ruanda, y contra una empresa, lo que elevó a 32 individuos y dos entidades los sancionados por la UE por considerarlos responsables de la escalada del conflicto en el este congoleño.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este lunes sanciones contra las Fuerzas de Defensa de Ruanda y cuatro de sus altos mandos, por el apoyo de Kigali al M23, en violación del acuerdo de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Las medidas del Tesoro implican el bloqueo de propiedades y activos que los sancionados tengan en EE.UU. y prohíben a los estadounidenses realizar transacciones que involucren estos bienes.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran en Washington el pasado 4 de diciembre el citado acuerdo de paz, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco).