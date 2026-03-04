ICC advierte que desarticular el T-MEC para pasar a pactos bilaterales sería un “desastre”

El presidente nacional de ICC México, Claus von Wobeser, dijo en una rueda de prensa ser optimista y apostó a que el resultado final será un T-MEC trilateral.

Sostuvo que el Gobierno de México está convencido de que esa es “la ruta correcta”, y afirmó que el secretario Marcelo Ebrard “está en Washington casi estacionado” trabajando en el tema.

“Yo soy optimista”, insistió, al descartar un escenario de ausencia del acuerdo.

Von Wobeser afirmó que un T-MEC bilateral sería “un desastre” y aseveró que un escenario sin acuerdo resulta “imposible” por el grado de interdependencia, en particular entre México y Estados Unidos.

Como ejemplo, dijo que Estados Unidos “no podría producir un solo coche sin las autopartes mexicanas”, por lo que la industria “no sobreviviría” sin esa integración.

También añadió que Canadá es “un jugador muy importante” en ese entramado.

El planteamiento se dio en el marco de un debate sobre el repunte del proteccionismo, donde el secretario general de la ICC, John Denton, advirtió que la mayor amenaza para el comercio global no son solo los aranceles, sino la incertidumbre, que vuelve a las compañías reticentes a invertir y retrasa decisiones que podrían traducirse en nuevos negocios.

Subrayó que el golpe no es exclusivo de grandes corporativos, sino que alcanza a las pequeñas empresas.

Denton también enfatizó que Estados Unidos representa solo el 13 % del comercio global de bienes, por lo que “por sí solo” no podría detonar una guerra comercial mundial, e instó a otras economías a no responder con represalias y a estabilizar el sistema.

Consideró que los aranceles no son exclusivos de la actual administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ni de un solo partido, por lo que advirtió que podrían prevalecer en otras administraciones ya que generan ingresos, en un contexto de desafíos fiscales en Estados Unidos.

También atribuyó el avance del proteccionismo a que no se explicaron bien los beneficios y oportunidades del comercio global.

Además, enmarcó el contexto global como un tránsito de la geopolítica a la “geoeconomía”, donde las decisiones comerciales se vinculan a seguridad nacional y a la idea de que proteger industrias fortalece la seguridad.

No obstante, sostuvo que solo puede haber una posición de seguridad fuerte con una economía fuerte, que requiere empresas sólidas y un sector privado habilitado, más sostenible cuando puede comerciar a través de fronteras.

En este contexto, el vicepresidente de la Comisión Global de Comercio y Políticas de Inversión de la ICC, Ricardo Ramírez, señaló que la diversificación de mercados no solo es abrir y cerrar espacios, ya que “en la práctica es muy complicado” por problemas de infraestructura, logística y vínculos comerciales.

Ramírez consideró que, aun en un escenario extremo de bilateralización, el T-MEC mantiene listas arancelarias en cero y obligaciones similares, pero el “único gran tema” sería cómo gestionar reglas de origen y acumulación trilateral, dado que muchos bienes cruzan los tres países durante su producción.