Irán califica de "hipocresía" y "doble rasero" las palabras de la representante de la UE

En un mensaje en la red social X, Baqaei afirmó, al adjuntar un video de Kallas, que "esto es hipocresía y un flagrante doble rasero. La UE ha perdido su brújula moral y política, optando repetidamente por apaciguar a los agresores y criminales de guerra en lugar de enfrentarse a ellos".

Kallas, junto al ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, durante una rueda de prensa hoy en Varsovia, - tras la reunión del Consejo de los Países Bálticos -, expresó su preocupación por el lanzamiento de un misil balístico iraní contra Turquía y calificó la respuesta bélica del país persa como intentos de "incendiar la región".

La funcionaria de la UE agregó que "la estrategia de Irán es sembrar el caos" y que el régimen está "presentando un argumento sólido para su propia desaparición" al atacar "indiscriminadamente" a sus vecinos.

El diplomático iraní añadió en su mensaje, tagueando a Kallas, que "debería reconocer que Irán está siendo atacado por agresores brutales y tiene todo el derecho, bajo el derecho internacional, de defender a su pueblo".

"Irán no ataca indiscriminadamente a sus vecinos; está atacando los activos y bases militares utilizados para perpetrar ataques en su contra" concluyó en su mensaje Baqaei.

La alta representante europea dijo en su comparecencia a la prensa que la guerra "está muy extendida", al ser preguntada por el misil interceptado por las defensas de la OTAN, y calificó de "preocupante" que estos proyectiles estén traspasando los límites de Oriente Medio.

A la vez, mostró su inquietud por el hecho de que la escalada bélica en esa región esté desviando la atención de la guerra en Ucrania y concentrando capacidades militares que podrían ser de utilidad en el país invadido por Rusia.

Por su parte, el polaco Sikorski advirtió que Teherán comete un "error" al expandir la guerra a naciones que no lo han agredido, incluidos países de la OTAN y de la UE.

Un misil balístico lanzado desde Irán penetró este miércoles en el espacio aéreo turco, donde fue interceptado y destruido por sistemas de defensa antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental, tras sobrevolar Irak y Siria.