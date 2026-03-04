Israel aloja a 1.700 personas con viviendas destruidas por la guerra en 20 hoteles

"Esta labor se lleva a cabo mediante una coordinación continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con hoteles y autoridades locales para garantizar una respuesta rápida y eficiente a los evacuados", aseguró el Ministerio de Turismo de Israel en un comunicado.

El Gobierno israelí aprobó además hoy una decisión por la que asigna a la mencionada cartera de Turismo coordinar las salidas de visitantes desde territorio de Israel, habiendo recopilado antes un resumen actualizado de los viajeros que se encuentran actualmente dentro de sus fronteras.

"Es una misión nacional compleja y delicada. Bajo la dirección del ministro Haim Katz trabajamos las 24 horas para brindar una respuesta rápida y profesional tanto a los turistas que buscan salir de Israel como a los evacuados que necesitan alojamiento", dijo el director General del Ministerio de Turismo israelí, Michael Izhakov, en la nota.

Hasta que se inicien los vuelos de salida, el Ministerio de Turismo ha estado operando desde principios de semana un sistema de transporte al cruce fronterizo terrestre de Taba -en el extremo norte del golfo de Aqaba, marcando el límite sur entre el Sinaí (Egipto) y Eilat (Israel)- desde varios puntos del país.

Estaba previsto que hoy salieran de Jerusalén y de Tel Aviv cuatro autobuses con unas 150 personas a bordo, y mañana habrá más viajes.

Según datos de Turismo del día antes de comenzar la guerra, 38.500 turistas estaban en Israel, la gran mayoría de los cuales se quedaron atrapados en territorio israelí. Poco a poco, están saliendo por tierra por sus propios medios o con estos autobuses fletados por el Gobierno israelí.

Este miércoles, quinto día de guerra, comenzó con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan; mientras que Irán y la milicia chíi Hizbulá prosiguen con sus lanzamientos de misiles a suelo israelí con un éxito militar muy limitado.

Ayer Israel atacó tres aeródromos en Irán, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que a pesar de su nombre se usa para vuelos nacionales y que este miércoles ha vuelto a atacar.

También atacó los de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán y el de la urbe sureña de Bushehr, en el que fue destruido un avión.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años.