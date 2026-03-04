Israel ataca instalación de producción y lanzamiento de misiles balísticos en Isfahán

"Durante la noche, decenas de sitios de infraestructura del régimen terrorista iraní fueron atacados en todo Irán", añade la nota.

Según el Ejército israelí, en dicha instalación había también misiles balísticos Ghadr-110, proyectiles con un alcance máximo de 1.950 kilómetros de distancia.

En Isfahán, que también fue bombardeada en los ataques israelíes del año pasado, se encuentra el Centro de Tecnología Nuclear de Irán y una instalación de conversión de uranio. Existen además equipos para fabricar uranio metálico y máquinas para producir piezas de centrifugadoras, así como reactores de investigación de pequeño tamaño.

En esta nueva guerra regional que sobre todo está afectando a los países del Golfo, Israel asegura haber realizado unas 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 municiones contra Irán; más de las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025.

El Ejército israelí calcula que Irán tiene diez misiles por cada lanzadera, por lo que se centra en la destrucción de las segundas a fin de neutralizar el posible lanzamiento de proyectiles.