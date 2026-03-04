Israel dice que ha derribado un avión de combate iraní sobre Teherán

"Este es el primer derribo en la historia de un caza tripulado por un avión de combate F-35 'Adir'", detalla el texto. EFE no ha podido verificar de forma independiente el reclamo castrense, pese a encontrarse en Teherán.

Según la prensa israelí, se trata de la primera vez en unos 40 años que la Fuerza Aérea Israelí participa en un combate aire-aire con aeronaves tripuladas.

En noviembre de 1985, cuando el primer ministro israelí era Simón Peres, el entonces comandante de la Fuerza Aérea Israelí informó del derribo con misiles aire-aire de dos MIG-23 sirios, de fabricación soviética, en territorio sirio pero muy cerca de la frontera con el Líbano.

En esta nueva guerra, con apoyo de EE.UU. e iniciada el pasado sábado, Israel asegura haber realizado unas 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 municiones contra Irán; más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos ya 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años.

La Media Luna Roja iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado.