Israel lanza una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar en Teherán

La ofensiva lanzada junto con Estados Unidos contra Irán comenzó el sábado y entre otros objetivos el Ejército israelí ha destruido en estos primeros cinco días 300 sistemas antiaéreos iraníes, según informaron hoy también las FDI.

Este miércoles había comenzado con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan; mientras que Irán y la milicia chíi Hizbulá prosiguen con sus lanzamientos de misiles a suelo israelí con un éxito militar muy limitado.

La Casa Blanca aseguró tener capacidad suficiente para culminar con éxito la guerra contra Irán y señala que cuenta con arsenales "en lugares que mucha gente desconoce", en respuesta a algunas informaciones acerca de que sus existencias de ciertos sistemas de amas podrían ser limitadas.