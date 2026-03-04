Israel ordena a residentes del sur del Líbano que se desplacen al norte del río Litani

"Los residentes del sur del Líbano deben dirigirse de inmediato al norte del río Litani. Para garantizar su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte, más allá del río", advirtió en sus canales el portavoz castrense en lengua árabe, Avichay Adraee.

"Cualquier movimiento hacia el sur podría poner en riesgo sus vidas", agregó el militar.

El Ejército ordenó la evacuación de los habitantes de esta zona, que comprende partes de las gobernaciones libanesas del Sur y de Nabatieh, antes de nuevos ataques contra viviendas presuntamente usadas por Hizbulá o edificios próximos a "instalaciones o medios de combate".

El río Litani marca el perímetro de despliegue de los casos azules, situados entre esta barrera natural y el norte de la Línea Azul; la divisoria no oficial de este país con Israel y los Altos del Golán sirios ocupados a la que se retiraron las tropas israelíes en el año 2000, poniendo fin a una ocupación de 18 años del sur de Líbano.

Israel lleva varios días ordenando la evacuación de más de 100 pueblos y ciudades del sur del Líbano, y este miércoles lo ha hecho también de edificios situados en barrios del sur de Beirut, antes de bombardear la capital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército israelí ya mantenía posiciones militares en el sur de Líbano, incumpliendo la retirada estipulada en el alto el fuego de finales de 2024, pero ayer anunció una creciente invasión terrestre del país vecino, con fuerzas penetrando en otros puntos meridionales.

Los cascos azules denunciaron la incursión de tropas israelíes cerca de los municipios de Merkaba, Al Adeisse, Kfar Kila y Ramyah “antes de regresar al sur de la Línea Azul", la frontera de facto entre ambos países, dijo la misión en un comunicado.

Además, la misión anunció que, en los últimos dos días, ha contabilizado al menos 84 violaciones del espacio aéreo y "cientos" de casos de fuego cruzado a través de la divisoria.

Según el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, el objetivo de la nueva incursión es “prevenir ataques contra las comunidades fronterizas” del país -que el Ejército asegura no van a ser evacuadas- como los que lanzó Hizbulá el lunes, sumándose a la guerra en Oriente Próximo que está desestabilizando el Golfo.