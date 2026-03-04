Israel permitirá "actividades limitadas" desde mañana tras mejora en perspectiva seguridad

"De acuerdo con la evaluación de la situación, se ha decidido que, a partir del jueves 5 de marzo de 2026 a las 12:00 horas (10:00 GMT), se actualizarán las directrices de seguridad", anunció el Comando del Frente Interno de Israel (la unidad de las fuerzas armadas encargada de proteger a la población civil en emergencias) en un comunicado.

Desde entonces se permitirán reuniones de hasta 50 personas, siempre que se pueda acceder a un espacio protegido estándar "dentro del tiempo de protección requerido", detallaron las autoridades.

En cuanto a los lugares de trabajo, podrán operar en formato presencial aquellos que tengan habilitado un refugio para resguardarse ante una hipotética situación de peligro.

La actividad docente en persona, sin embargo, sigue prohibida por el momento.

El Ministerio de Defensa israelí declaró el estado de emergencia el pasado sábado -inmediatamente después que decidiera atacar a Irán en colaboración de Estados Unidos, desatando una guerra regional- y desde entonces estaba en vigor una serie de estrictas medidas que, si bien es cierto, no han sido cumplidas en las últimas horas durante, por ejemplo, algunas celebraciones del carnaval judío (purim).

En cinco días de guerra, el balance de víctimas mortales en Israel ha sido de 10 personas, en contraste con las más de mil registradas solo en Irán.

Este miércoles, ha continuado con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahán, así como el sur de Líbano y la capital (Beirut); mientras que Irán y la milicia libanesa Hizbulá prosiguen con sus lanzamientos de misiles a suelo israelí con un éxito militar muy limitado.