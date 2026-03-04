Israel preparaba la operación en Irán para mitad de año pero tuvo que adelantarla

"Se había planeado una operación para mediados de año, con el mismo objetivo fijado, pero debido a los acontecimientos y circunstancias, especialmente a lo que ocurrió dentro de Irán, y la posición del presidente de EE.UU. y la posibilidad de crear una operación combinada, surgió la necesidad de adelantar todo a febrero", aseveró Katz en una visita a la División de Inteligencia de las fuerzas armadas israelíes.

El ministro dice que esta contingencia era algo que esperaban pero sobre lo que no estaban "seguros", y elogió ante los miembros de la división la labor de inteligencia en la evolución de la ofensiva contra la República Islámica.

"Si se pregunta qué sorprendió a los iraníes hasta el punto de no estar preparados a pesar de la advertencia estratégica, fue que no sabían cómo calibrar y evaluar las dos dimensiones: la amplitud y profundidad de la inteligencia (israelí) hasta el último objetivo, y la capacidad operativa para explotar la inteligencia con el fin de dañar, atacar, destruir y aniquilar sus capacidades", continúa.

La inteligencia israelí supo el sábado 28 de febrero de un encuentro de parte de la cúpula iraní en un complejo de Teherán, entre ella el líder supremo, Alí Jameneí, dijo a EFE una oficial de las fuerzas armadas.

"El liderazgo del régimen de Irán, incluyendo a Jameneí, estaba reunido en un complejo y nuestra inteligencia era tan precisa que tuvimos que tomar la oportunidad y atacar esa zona", aseguró en una llamada telefónica.

Las fuerzas armadas israelíes aseveran que mataron, en la operación conjunta con EE.UU. ese día, a "40 personas en 40 segundos".

Ese sábado murió Jameneí, tras 37 años a la cabeza de la República Islámica, pero también otros altos cargos como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, o del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.