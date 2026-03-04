Israel vuelve a atacar el aeropuerto internacional Mehrabad de Teherán

"Durante la décima oleada de ataques (...) aviones de combate atacaron la infraestructura del aeropuerto de Mehrabad", detalla el texto, sobre un aeródromo que se usa para vuelos nacionales y diplomáticos.

Ya ayer martes Israel había atacado este aeropuerto, además del de la ciudad de Bushehr, en el que fue destruido un avión, según informó Press TV y el Aeropuerto de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán.

Los ataques de hoy se enmarcan en la décima oleada de bombardeos israelíes contra la capital iraní iniciada esta mañana con el objetivo de debilitar el régimen de la República Islámica.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años.

La Media Luna Roja Iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.