Italia dice que el uso de bases estadounidenses está regulado y evaluará peticiones

El titular de Exteriores, Antonio Tajani, explicó que si Estados Unidos solicitara el uso de bases militares en suelo italiano, "el gobierno lo evaluaría", pero que aún no se han recibido peticiones.

Tajani respondió así a la petición de aclaraciones por parte de partidos de la oposición como el Movimiento 5 Estrellas (M5S) sobre movimientos en Sigonella, una importante base aérea conjunta de la Marina de los EE.UU. y la Fuerza Aérea Italiana, y en la estación de comunicaciones (MUOS), gestionada por el departamento de Defensa estadounidense, en Niscemi, ambas en la isla italiana de Sicilia.

"El gobierno italiano debe aclarar esto, ya que la seguridad de todos los ciudadanos sicilianos está potencialmente en riesgo", expresó el M5S sobre el supuesto despegue de algunos aviones del que han informado medios italianos.

Sobre el conflicto y el posible uso de bases estadounidenses y la ayuda a los países del Golfo, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, informará mañana a la Cámara de Diputados.

No obstante, Crosetto destacó en un mensaje en redes sociales que "el uso de bases militares en territorio nacional, especialmente las estadounidenses, cumple con acuerdos como el SOFA de la OTAN de 1951, el Acuerdo Bilateral de Infraestructura de 1954, actualizado en 1973 y actualizado con el Memorando de Entendimiento Italia-EE.UU. de 1995".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Como puede verse fácilmente, estos marcos legales han regulado estas actividades durante décadas, y ningún gobierno ha sentido la necesidad de modificarlos", agregó.

En detalle, estos acuerdos autorizan las actividades no ofensivas en las bases estadounidenses en Italia y en particular la de Sigonella en Sicilia. Sí se tiene que pedir la autorización para las llamadas "cinéticas", es decir operaciones de ataque.

Si Estados Unidos quisiera utilizar las bases para atacar a Irán, tendría que presentar una solicitud formal al gobierno italiano, especificando el objetivo y la naturaleza de la operación. La decisión se trasladaría entonces al poder ejecutivo, que debe evaluar los intereses nacionales, el derecho internacional y las obligaciones constitucionales.

El ministro de Defensa informaría entonces al Parlamento, pero no está obligado a solicitar la aprobación de las Cámaras.