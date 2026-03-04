Jefe de Hizbulá acusa a Israel de lanzar una guerra "premeditada" y promete seguir lucha

"Lo que ha hecho Israel no es responder a un lanzamiento de proyectiles, es una guerra premeditada", sentenció el secretario general de Hizbulá en un discurso televisado, el primero desde que la madrugada del lunes comenzó una intensa ofensiva aérea israelí contra diferentes regiones del Líbano.

Israel justificó su campaña de bombardeos como una respuesta a un ataque perpetrado poco antes por Hizbulá, que pretendía con ello vengar al asesinado líder supremo iraní, Ali Jamení, y enfrentar las acciones israelíes que se sucedieron durante 15 meses de alto el fuego.

Qassem denunció que Israel violó el cese de hostilidades unas 10.000 veces y mató a varios cientos de personas en el Líbano mientras estaba en vigor, por lo que su movimiento ya había alertado de que la "paciencia tiene un límite".

"Nuestra opción es la confrontación y la resistencia hasta el final, y estamos decididos a tumbar los objetivos de la agresión", aseguró Qassem durante su intervención.

Por otro lado, Qassem recordó al Gobierno libanés que es "responsable" del Líbano y le urgió a que deje de poner en práctica decisiones tomadas por Estados Unidos e Israel.

Esta semana, el Ejecutivo libanés aprobó una serie de medidas contra Hizbulá después de que su ataque inicial contra el país vecino derivara en el inicio de un nuevo conflicto, entre ellas la prohibición de sus actividades militares y la implementación de su desarme completo.

El Gobierno libanés ya había encargado al Ejército desarmar a Hizbulá por fases seis meses antes, una decisión que el grupo chií rechazaba por considerarla favorable a Israel y que había creado rencillas entre ambos actores.