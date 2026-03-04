Kremlin recalca importancia de sumar a Francia a futuro acuerdo de estabilidad estratégica

"Esto subraya una vez más que la parte rusa tiene razón cuando asevera que las futuras negociaciones sobre estabilidad estratégica solo serán posibles con la participación de Francia y Reino Unido, las potencias nucleares europeas", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin, añadió que "sin esto es absolutamente imposible llevar a cabo cualquier tipo de negociación en las condiciones actuales".

Sin embargo, dio la razón al presidente francés, Emmanuel Macron, quien defendió la importancia de la disuasión nuclear.

"En esto tiene parte de razón, una parte considerable de razón. Realmente la disuasión nuclear es la piedra angular de la seguridad global, esto es muy importante. Sin embargo, a la vez no debemos olvidar el régimen de no proliferación", sostuvo.

Macron anunció este lunes que su país aumentará su arsenal nuclear, en un contexto internacional de aumento de la proliferación y con un mayor alcance europeo de su disuasión nuclear, al implicar a los socios que quieran sumarse, aunque sin compartir la decisión sobre su uso.

En un discurso solemne desde la base naval de los submarinos nucleares de Île Longue, en Bretaña, consideró "indispensable" un aumento del arsenal nuclear para conservar la capacidad de disuasión frente a un adversario que se planteara un ataque contra sus "intereses vitales".

Aunque ha ordenado "aumentar el número de ojivas nucleares", señaló que no comunicará el número. Eso es un cambio respecto a lo que se había hecho hasta ahora, ya que Francia dice haber reducido a la mitad desde el final de la Guerra Fría su arsenal, a menos de 300 bombas ahora.

El tratado de desarme nuclear START III, el último que existía entre Estados Unidos y Rusia, expiró en febrero pasado, y el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso negociar un nuevo acuerdo en el que participe China.

Moscú, por su parte, ha señalado que de participar China, también sería necesario incluir en las negociaciones a Francia y Reino Unido.