04 de marzo de 2026 - 14:10

La Bolsa española rebota un 2,49 % pese a la incertidumbre de la crisis de Oriente Medio

Madrid, 4 mar (EFE).- La Bolsa española recuperó este miércoles un 2,49 % y rompió así una racha de tres sesiones de descensos, impulsada por las compras de los inversores tras las fuertes caídas de los dos días anteriores, y pese a que continúa la incertidumbre de la crisis bélica de Estados Unidos e Israel con Irán.

Por EFE

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, sumó 424,6 puntos, hasta llegar a 17.487 enteros. El selectivo vuelve así al terreno de las ganancias anuales acumuladas, que llegan al 1,04 %.

Dentro de los grandes valores, el grupo financiero BBVA subió el 4,26 %; Banco Santander, el 3,88 %; el gigante textil Inditex, el 3,02 %; la eléctrica Iberdrola, el 1,57 %; y Telefónica, el 1,12 %.

Por el contrario, la petrolera Repsol cedió el 2,85 %, después de subidas en sesiones anteriores al calor de la revalorización del crudo.

El IBEX abría con pérdidas ligeras, pero pronto se cambiaba al terreno positivo e incrementaba los avances durante el transcurso de la sesión, en sintonía con las principales plazas europeas, pese a la incertidumbre mundial derivada del conflicto de Oriente Medio.