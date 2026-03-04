La Bolsa española rebota un 2,49 % pese a la incertidumbre de la crisis de Oriente Medio

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, sumó 424,6 puntos, hasta llegar a 17.487 enteros. El selectivo vuelve así al terreno de las ganancias anuales acumuladas, que llegan al 1,04 %.
Dentro de los grandes valores, el grupo financiero BBVA subió el 4,26 %; Banco Santander, el 3,88 %; el gigante textil Inditex, el 3,02 %; la eléctrica Iberdrola, el 1,57 %; y Telefónica, el 1,12 %.
Por el contrario, la petrolera Repsol cedió el 2,85 %, después de subidas en sesiones anteriores al calor de la revalorización del crudo.
El IBEX abría con pérdidas ligeras, pero pronto se cambiaba al terreno positivo e incrementaba los avances durante el transcurso de la sesión, en sintonía con las principales plazas europeas, pese a la incertidumbre mundial derivada del conflicto de Oriente Medio.