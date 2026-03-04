La Cámara Internacional de Comercio pide salvar la OMC y el multilateralismo comercial

El 'Llamamiento a la Acción' de la ICC se presentó en Ciudad de México de cara a la Conferencia Ministerial de la OMC (CM14), prevista en la última semana de marzo, en Yaundé, Camerún, foro que la organización considera un “salvavidas” para movilizar voluntad política y traducir años de debate en acciones concretas antes de una posible “disolución” del sistema vigente.

En su diagnóstico, el secretario general de la ICC, John W.H. Denton, sostuvo que, más allá de los aranceles, el principal golpe para las empresas es la incertidumbre.

Denton subrayó que esa falta de certidumbre vuelve a las compañías “reticentes a invertir”, las lleva a contratar más lentamente y a retrasar decisiones que podrían generar más negocios, afectando no solo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas.

Con Estados Unidos liderando medidas arancelarias y proteccionistas en el mundo, pidió desescalar tensiones comerciales y evitar una espiral de represalias.

Denton argumentó que Estados Unidos representa solo el 13 % del comercio mundial de bienes, por lo que “por sí solo” no podría iniciar una guerra comercial global; de ahí que instara a otros países a no responder con medidas espejo y, en cambio, concentrarse en estabilizar el sistema.

El costo de no actuar, advirtió la ICC, es medible, pues datos de Oxford Economics indican que una disolución de la OMC reduciría en torno a un tercio las exportaciones no energéticas de las economías en desarrollo e implicaría una pérdida permanente superior al 5 % del PIB global, con impactos mayores en países de menores ingresos.

El llamado plantea que la CM14 debe lanzar negociaciones formales de reforma con un programa de trabajo con plazos, priorizando bloqueos sistémicos, como acuerdos plurilaterales, toma de decisiones y trato especial y diferenciado.

Además, mecanismos permanentes de consulta con el sector privado, participación empresarial estructurada y soluciones de “geometría variable” para acomodar posiciones diversas sin fragmentar el sistema.

Para que el llamado no se quede en lo declarativo, la ICC presentó además su “Pacto para el Comercio, el Crecimiento y el Empleo”, con propuestas aplicables “ya” en tres frentes.

“En la frontera”, pide implementar plenamente el Acuerdo de Facilitación del Comercio, migrar del papel al comercio digital, con ventanillas únicas y reglas comunes, y desplegar soluciones para transparencia y trazabilidad.

“Detrás de la frontera”, plantea modernizar reglas sobre subsidios industriales, flujos de datos, controles a la exportación, minerales críticos y la intersección comercio-clima.

“En el entorno habilitante”, propone mejorar el financiamiento al comercio y reforzar mecanismos de solución de controversias, con foco en pymes.

Denton resumió el objetivo: “aportar certeza en tiempos de incertidumbre y orden donde hay desorden”, y afirmó que, si se aplican las recomendaciones, podría generarse actividad económica adicional equivalente a 5 billones de dólares, cerca de 4 % del PIB global.

La petición se lanzó desde México, según la ICC, por el peso del país en cadenas globales de valor y por considerar que fortalecer la OMC es una necesidad estratégica, además de coincidir con el 80 aniversario de ICC México y una reunión regional para recoger lecciones y adaptar la agenda a desafíos de América Latina, incluyendo las pymes y costos logísticos.