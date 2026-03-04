La Casa Blanca asegura que España "ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense"

"Con respecto a España, creo que escucharon ayer el mensaje del presidente (Trump), alto y claro, y tengo entendido que, en las últimas horas, (las autoridades españolas) han acordado cooperar con el Ejército estadounidense", dijo Leavitt en rueda de prensa.

"Sé que el Ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España, pero el presidente espera que toda Europa, todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión tan ansiada, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa", añadió la portavoz.

Leavitt se pronunció de esta manera al ser preguntada acerca de si el hecho de que España sea miembro de la Unión Europea (UE) supone un obstáculo para que Washington le imponga un embargo comercial.