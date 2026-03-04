La CIDH otorga medidas cautelares al pueblo kakataibo ante amenazas de terceros en Perú

La decisión, que fue tomada el pasado 1 de marzo, comprende a los habitantes de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, ubicada en los departamentos amazónicos peruanos de Ucayali, Huánuco y Loreto.

El organismo supranacional consideró en su resolución que los kakataibo "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Perú".

El riesgo se presenta "por acciones de terceros en su territorio, quienes realizarían deforestación, tendrían concesiones superpuestas, levantarían asentamientos irregulares, construirían pistas de aterrizaje clandestinas y ejecutarían presuntas actividades ilícitas con violencia en la zona", agregó.

La CIDH indicó que valoró la existencia de denuncias y alertas sobre actividades ilícitas dentro de la reserva "por lo menos desde el 2020" y observó que "los factores de riesgo identificados no solo continúan presentes, sino que evidencian un incremento progresivo".

Tras considerar que las personas beneficiarias "son susceptibles de enfrentar una agravación inmediata a sus derechos, y una pérdida de los recursos naturales necesarios para su subsistencia", solicitó a Perú que "adopte las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias, sobre la base del principio de no contacto".

Además, que ejecute acciones para evitar la continuidad de la presencia de terceras personas que realizan actividades ilícitas en la reserva, garantice la calidad del agua, mantenga espacios de diálogo y coordinación con las organizaciones indígenas, concierte las medidas adicionales necesarias para la implementación de la decisión de las medidas cautelares e informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la resolución, para evitar su repetición.

La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, que comprende un área de 148.996,5056 de la Amazonía de Perú, fue creada en julio de 2021 con el objetivo de asegurar la protección de los derechos, el hábitat y las condiciones de existencia e integridad de este pueblo indígena en situación de aislamiento.

En Perú se considera que los kakataibo, que se autodenominan 'uni' (verdaderos hombres o gente), son una comunidad formada por unas 1.500 personas, que forman parte de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci) reconocidos en el país EFE