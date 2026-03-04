La minera canadiense Kobrea amplía su exploración de cobre en Argentina

Según indicó en un comunicado James Hedalen, director ejecutivo de Kobrea, "las observaciones geológicas de los tres primeros pozos proporcionaron información geológica valiosa que respalda la expansión del programa con un cuarto pozo para evaluar y refinar aún más la comprensión del sistema".

"El programa de perforación en El Perdido continúa avanzando eficientemente, gracias al esfuerzo de nuestros contratistas y empleados en el sitio", afirmó Hedalen.

El Perdido es uno de los siete proyectos que Kobrea posee dentro del Distrito Minero Occidental (MDMO) de Mendoza, cerca de la localidad de Malargüe.

En total, esos siete proyectos cubren 733 kilómetros cuadrados.

El MDMO se encuentra en la denominada Franja de Pórfidos del Neógeno, en la frontera entre Argentina y Chile.

Además de los siete proyectos en Argentina, Kobrea es titular del proyecto de cobre Upland en Columbia Británica, Canadá.