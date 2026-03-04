La obesidad en México está "normalizada" y afecta a 76 % de adultos, alertan especialistas

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, doctores mexicanos explicaron que la obesidad no es "un problema de falta de voluntad", sino que es una afección "compleja" que se puede deber a múltiples factores genéticos, fisiológicos o ambientales.

"La obesidad es la norma epidemiológica en México. Estamos normalizando la enfermedad, estamos normalizando las complicaciones, estamos normalizando incluso el estigma. No hemos alcanzado a ver hasta dónde llega el problema de la enfermedad", advirtió la doctora Carmen Celeste en un acto en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

Según subrayó la facultativa, el sobrepeso es la "madre de muchas enfermedades" dado que cerca de 200 afecciones están relacionadas con esta patología, como diabetes, problemas cardiovasculares o varios tipos de cáncer.

Por su parte, el médico Héctor Esquivias recalcó la necesidad en "cambiar la narrativa" asociada a la obesidad y que "estigmatiza" la afección, lo que a su juicio es una "injusticia social".

"La vergüenza del peso es dañina e ineficaz. (...) Este estigma genera una carga adicional de forma independiente a la discapacidad que pudiera tener un paciente", dijo el especialista, quien lamentó que la sociedad "muchas veces" les dibuja como personas que "comen mucho, que no quieren hacer un cambio, que no les importa su salud o su imagen".

Sin embargo, insistió en que la "evidencia científica" es que son personas que conviven una "enfermedad", al tiempo que lamentó el uso de palabras que "refuerzan el estereotipo", como la existencia de un "lenguaje moralista" que "avergüenza" a los que padecen sobrepeso.

"También los médicos debemos de hacer un cambio en cómo abordamos a los pacientes con obesidad", añadió.

El doctor Esquivias afirmó que esa visión estigmatizante genera en los pacientes un sentimiento de culpa y episodios de ansiedad, al sufrir rechazo o discriminación a nivel social por tener sobrepeso.

Como consecuencia, se puede llegar a generar problemas de salud mental como depresión y aumentar el estrés en su vida diaria, concluyó el especialista.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una enfermedad crónica, progresiva y tratable que se caracteriza por una acumulación excesiva y anormal de grasa que perjudica la salud de la población a pesar de los esfuerzos individuales y colectivos.