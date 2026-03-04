La OIM eleva a 66.000 los desplazados en Afganistán por el conflicto con Pakistán

Los enfrentamientos militares a lo largo de la Línea Durand, la frontera entre los dos países, han causado además víctimas civiles y daños críticos a diversas infraestructuras, incluido un centro de tránsito de la OIM en la provincia afgana de Nangarhar, cercana a Kabul.

Además, la organización ha tenido que suspender sus operaciones en Torkham y Bahramcha, regiones fronterizas con Pakistán, por "cuestiones de seguridad".

En la provincia de Kunar, ubicada en el norte de la frontera, los bombardeos y la restricción de la ayuda humanitaria amenaza con un segundo desplazamiento a familias que, en su mayoría, vivían en asentamientos temporales a causa de un terremoto reciente.

La OIM recordó que Afganistán ya afronta una de las mayores crisis de retorno de desplazados del mundo, con más de cinco millones de personas que han vuelto al país en los últimos dos años, y que ha dejado a unas comunidades sobrecargadas y sin recursos.

Esos retornos se han debido principalmente a políticas puestas en marcha por Pakistán e Irán, dos vecinos de Afganistán, para forzar el retorno masivo de migrantes afganos en situación irregular que vivían por años y hasta décadas en ambos países.

"Cualquier nuevo desplazamiento por un conflicto o un repentino regreso a gran escala pondría bajo mucha presión a los servicios locales, la infraestructura fronteriza y las comunidades de acogida", destacaron.

A esto sumaron el aumento de las tensiones en la región, que aumenta el riesgo de más desplazamientos, deportaciones y regresos de países vecinos.

La OIM pidió un acceso humanitario seguro, sostenido y sin impedimentos para asegurar la continuidad de una asistencia que puede salvar vidas en Afganistán.