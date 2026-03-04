La reciente desaparición de tres niños sacude Marruecos

Hiba, una niña de 13 años, desapareció en la región de Azilal, en el centro del país, tras bajarse del autobús escolar. Después de nueve días de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado el domingo en un lago próximo a la localidad.

El 25 de febrero desapareció Soundous, de dos años, en un barrio de Chefchaouen, en el noroeste, en circunstancias que se desconocen. Las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda con perros rastreadores y drones.

Younes, de poco más de un año, desapareció el pasado día 1 en una aldea de Zagora, en el sureste y, hasta el momento, no ha sido encontrado.

La sucesión de denuncias ha destapado todo tipo de teorías en redes sociales, como secuestros para rituales, unos bulos que organizaciones civiles y medios locales se han apresurado a desmentir.

"Las causas más frecuentes suelen estar relacionadas con el abandono temporal, las tensiones familiares, las huidas por motivos personales o los contactos engañosos realizados a través de internet", según Najat Anwar, presidenta de la asociación "No toquen a mi hijo".

"Los programas de educación sobre seguridad personal deberían integrarse en las escuelas, enseñando a los niños a no seguir a extraños, a entender los límites de seguridad y a conocer los números de emergencia", dijo al portal local Yabiladi.

La activista anima a denunciar de inmediato la desaparición de un menor y proporcionar información precisa, como una fotografía, su indumentaria, la hora y el lugar de los hechos.

Desde el Centro Marroquí de Derechos Humanos, su director, Abdelilah Khodari, apunta que la raíz del problema está en el sistema de protección infantil y reclama al Gobierno una política para proteger a la infancia y apoyar a las familias vulnerables para reducir riesgos.

No hay estadísticas oficiales actualizadas sobre la desaparición de niños en Marruecos, aunque la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) lanzó en 2023 la iniciativa "Mi niño desaparecido" para agilizar la búsqueda de menores y, hasta mayo de 2024, el programa permitió recuperar a 124 niños.