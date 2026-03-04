La tasa de desempleo en Italia bajó en enero al 5,1 %

La tasa de ocupación llegó al 62,6 %, con un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a diciembre, manteniéndose invariable en comparación con el mismo mes del año anterior.

En enero de 2026, el número de ocupados ascendió a 24.181.000, con un aumento de los empleados fijos hasta los 16.455.000 y de los empleados temporales a 2.449.000, mientras que los autónomos crecieron hasta alcanzar los 5.277.000.

La tasa de inactividad, que incluye a quienes ni estudian ni buscan empleo, se situó en 33,9 %, lo que supone 0,1 puntos porcentuales más que el mes anterior.

"El número de inactivos sube entre los 15-24 años, cae entre los 25-49 años y permanece sustancialmente estable entre quienes tienen al menos 50 años de edad", precisó el Istat en un comunicado.

Por su parte, la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) disminuyó en 1,9 puntos porcentuales respecto a diciembre.