Las bolsas europeas rebotan más del 1 % tras dos sesiones de fuertes caídas por Irán

A las 12:30 hora local (11:30 GMT) destaca la subida de Madrid que, tras iniciar la jornada en rojo, alcanza una revalorización del 2,08 % respecto al cierre de la víspera; mientras que el índice Euro Stoxx 50, que recoge las principales cotizadas europeas, se anota un alza del 1,88 %.

Fráncfort también rebota el 1,69 %; Milán, el 1,66 %; París, el 1,24 %, y Londres, el 0,69 %.

Los mercados europeos se toman un respiro en una jornada en la que el precio del crudo también sube con menor intensidad que en los dos días previos, en los que ha llegado a dispararse más del 12 %.

A esta hora, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 0,69 %, hasta los 82,01 dólares, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) gana un mínimo 0,08 %, hasta los 74,60 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

Asimismo, el precio del gas natural, que ha llegado a encarecerse el 72 % durante el lunes y martes, corrige y baja hoy el 10,06 %, hasta los 48,44 euros por megavatio hora (MWh).

El brent llegó a subir durante la madrugada del lunes más de un 13 % en su primera reacción a la ofensiva conjunta lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, cuya represalia ha extendido el conflicto por gran parte de Oriente Medio.

El mercado teme que, como consecuencia del conflicto, se paralice el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde pasa un 20 % del flujo de petróleo.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz, y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que su Gobierno proveerá seguros de riesgo político "a un precio razonable" para el comercio marítimo que transite por esta zona y aseguró que Washington incluso dispondrá escolta militar a buques en la región.

Pese a la fuerte caída que han registrado esta madrugada las plazas asiáticas -el Kospi se ha desplomado el 12,06 % y el Nikkei de Tokio, el 3,61 %-, las bolsas europeas rebotan, mientras que los futuros de Wall Street adelantan una jornada en positivo.

Las ganancias son del 0,3 % en los futuros del Dow Jones; del 0,40 % en el caso del S&P, y del 0,50 % en el tecnológico Nasdaq.

En otros mercados, el oro, que ayer bajó más del 4 %, suma a esta hora el 2,18 %, hasta los 5.199,74 dólares, y la plata avanza el 5,45 %, hasta los 86,48 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos cae. El rendimiento de la deuda alemana a diez años, considerada la más segura de Europa, desciende al 2,754 %.

El bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se revaloriza el 4,51 %, hasta los 71.094,75 dólares.