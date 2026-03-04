Las bolsas europeas rebotan tras dos sesiones de pérdidas por el conflicto en Irán

Con el euro subiendo hasta los 1,1631 dólares (0,15 %), después de que la víspera se acercara a los 1,15 dólares, las plazas europeas se han teñido de verde: Milán ha subido el 1,95 %; Fráncfort, el 1,74 %; Londres, el 0,8 % y París, el 0,79 %.

La Bolsa española (2,49 %) fue la que más subió de los parqués europeos pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la jornada pasada que cortará "todo el comercio con España" por la negativa del Gobierno de que EE.UU. use sus bases militares para atacar Irán.

El Euro Stoox 50, donde cotizan las 50 mayores empresas de Europa, mejoró su cotización el 1,72 %.

En el STOXX600, el sector de las tecnologías de la información, lideraba las subidas (2,8 %) y las compañías relacionadas con el petróleo y el gas se dejaban el 1,6 %.

En Wall Street, después de abrir en tono mixto, al cierre de las plazas europeas, el principal índice estadounidense, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,57 %, a la vez que el Nasdaq lo hacía en el 1,26 % y el S&P500 ascendía el 0,64 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Asia, la sesión "ha sido caótica", señala el analista de XTB, Javier Cabrera: el Kospi, el índice bursátil de Corea del Sur, se ha dejado el 12 % tras los máximos registrados; el Nikkei japonés cayó el 3,61 %; el Hang Seng hongkonés se devaluó el 2,01 % y el CSI 300 chino, el 1,14 %.

De esta manera, a excepción de los índices de Asia Oriental, los mercados han reaccionado de manera positiva en el quinto día del conflicto armado.

Además, tras el anuncio de que Washington escoltará buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, el precio del barril de Brent bajaba al cierre de Europa un 0,25 % hasta los 81,2 dólares, y el precio del gas natural caía un 10,1 % tras dispararse casi un 72 % en dos sesiones.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el Estrecho Ormuz, y Trump ha anunciado que su Gobierno proveerá seguros de riesgo político "a un precio razonable" para el comercio marítimo que transite por esta zona.

El mercado de bonos ha rebajado su incertidumbre, con la deuda alemana a largo plazo bajando al cierre 0,2 puntos básicos, hasta el 2,748 %.

La onza de oro se recuperaba de las pérdidas de casi el 5 % y este miércoles subía en el entorno del 1,2 % y se cambiaba a 5.150 dólares. Por su lado, la plata, que ayer se depreciaba el 8,23 %, se recuperaba con una subida del 2,03 % y se negociaba por encima de los 83 dólares.

En el mercado de las criptodivisas, el bitcóin se revalorizaba más del 7,4 % y su cotización se situaba en 73.089 dólares, un nivel que no tenía desde principios de febrero.